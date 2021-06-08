Прием документов для зачисления в первые классы учреждений общего среднего образования начнется с 12 июня

С 12 июня (суббота) начинается прием документов для зачисления в первые классы учреждений общего среднего образования. Продлиться процесс до 15 августа.

В первую очередь в первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне, где расположено учреждение образования. Документы от родителей будущих первоклассников принимаются в соответствии с утвержденным руководителем графиком, который следует уточнять в конкретном учреждении образования.

Родителям необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с результатами обследования всех врачей и с заключением о допуске к обучению (на справке должен стоять штамп поликлиники и 3 печати: участкового педиатра, заведующего отделением, гербовая печать или печать для больничных листов); паспорт родителей с отметкой о регистрации или документ, подтверждающий проживание в микрорайоне конкретной школы.

При наличии свободных мест в учреждения образования могут приниматься дети, проживающие в других микрорайонах.

В этом случае в период с 12 июня по 15 августа родители во время приема граждан директором школы (гимназии, лицея) оставляют заявление с просьбой принять ребенка в первый класс.

Заявление будет зарегистрировано в специально отведенном журнале. Прием остальных документов (медсправка, свидетельство о рождении) для зачисления в первый класс на свободные места будет осуществляться с 16 по 28 августа. Зачисление в первый класс на свободные места будет осуществляться в порядке очередности подачи заявлений. Узнать какие дома относятся к той или иной микрозоне (к какому учреждению общего среднего образования), можно на сайтах администраций районов и самих учреждений образования.

По информации Министерства образования Беларуси, право на поступление в 1-й класс имеют дети, которым на момент 1 сентября соответствующего учебного года исполнилось 6 и более лет.

По желанию родителей или других законных представителей школьником также может стать ребенок, которому 6 лет исполнится в период с 1 по 30 сентября. Однако окончательное решение о приеме остается за администрацией школы.