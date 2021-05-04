При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка
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Поздно вечером 3 мая в службу МЧС от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в поселке Дуброва Слабодковского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение дома, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек. Работниками МЧС на полу в комнате обнаружена погибшая 58-летняя хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.
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