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Происшествия

При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка

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При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка

Поздно вечером 3 мая в службу МЧС от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в поселке Дуброва Слабодковского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение дома, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек. Работниками МЧС на полу в комнате обнаружена погибшая 58-летняя хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.

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