Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ. Четыре бобруйчанки удостоены ордена Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №179 о награждении орденом Матери. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, правоохранительного блока, организаций строительной и энергетической сферы, торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, представительницы религиозных организаций, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Всего, Указом №179, орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Среди награжденных — работница аптеки №75/1 Могилевского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Надежда Билера, термообработчик швейных изделий открытого акционерного общества «Славянка» Лариса Верас, продавец общества с ограниченной ответственностью «Емфиш» Екатерина Ковалёва, работница государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка №49 г. Бобруйска» Ирина Соколова.