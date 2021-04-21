Презентация книги «Бобруйск в переплетении столетий» прошла в УК «Центр досуга и творчества»

Отечество начинается с малой родины, а малая родина с дома, в котором живешь, с улицы, по которой ходишь. А узнать о своем крае читатель может из книг по краеведению, журналов, газет. Особую ценность имеют встречи со знаменитыми земляками.

20 апреля в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялась презентация книги «Бобруйск в переплетении столетий» автором, которой является удивительный, талантливый человек Александр Константинович Казак.

Александр Казак журналист, публицист, Лауреат многочисленных конкурсов, обладатель дипломов и наград, бывший главный редактор газеты «Бабруйскае жыццё», автор ряда книг. Книга о городе Бобруйске, которая называется «Бобруйск в переплетении столетий» своим содержанием охватывает большую историю нашего Березинского края. Бобруйск показан со всех сторон. Книга составлена из нескольких глав, в каждой главе раскрыта история того и нынешнего времени и показаны красивые, яркие, живые иллюстрации, знакомит с известными людьми. Вглядываясь и листая страницы книги о родном городе, ты путешествуешь по краю.

Участниками мероприятия стали учащиеся 9-х классов ГУО «Гимназия №2». У каждого из присутствующих была возможность задать свои вопросы и получить на них ответы:

- Как долго вы собирали информацию для написания книги, какими источниками пользовались?

- Начал собирать с 2017 года, очень тесно сотрудничаю с архивом, прихожу туда, как на работу. Книга вышла в минском издательстве в 2020 году.

- Кто выступил заказчиком такой книги, или это ваша инициатива?

- Таких книг давно в нашем городе не делали. Были путеводители, альбомы. Я вынашивал долго идею. Идею моей книги поддержал председатель горисполкома А.В.Студнев и высказал пожелание, чтобы книга была интересна для молодежи. И я начал обобщать материал, который, как журналист накапливал годами. Клиповое мышление молодежи натолкнуло меня, что книга должна быть в справочно-энциклопедическом стиле с большим количеством фотографий и рисунков.

- Над какой книгой Вы работаете сейчас?

- Гранки этой книги Вы имеете возможность видеть здесь на столе. И ее название может быть «Ум, честь и гордость нашего города» и она посвящена руководителям города, предприятий и выдающимся личностям.

- Из всей информации, с которой пришлось работать, что больше всего запомнилось и удивило?

- Листаешь, читаешь, смотришь фотографии, и вдруг, понимаешь, что об этом не знают, не писали, не видели, а такой информации много. Вот например, Владимир Михалкин, последний Маршал Советского Союза- наш земляк.

Интересовала молодежь история города 16-17 веков. Впрочем, на все вопросы, которые прозвучали или на которые мы хотим найти ответы, надо обратиться к книге.

Встреча-презентация прошла в теплой атмосфере. Уходя с мероприятия, ребята пожимали руку Александру Константиновичу и вручили цветы.