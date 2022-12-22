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Культура

Премьеру белорусско-российского фильма «Оливье» покажут в кинотеатрах 29 декабря

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Премьеру белорусско-российского фильма «Оливье» покажут в кинотеатрах 29 декабря

Премьера художественного фильма "Оливье" состоится 29 декабря в кинотеатрах страны, сообщили в Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Художественный фильм "Оливье" - это семейная, новогодняя история об обычной семье, которая собралась вместе, чтобы встретить Новый год.

Картина расскажет зрителю о жизни одной когда-то дружной семьи, которая после долгой разлуки собирается за большим праздничным столом, но в итоге новогодние посиделки превращаются в вечер неожиданных откровений, во время которых каждый решает высказать все, что у него накопилось на душе и, наконец, открыть свои старые обиды. Зритель узнает, смогут ли родные люди разобраться в проблемах, услышать и простить друг друга до наступления Нового года.

Фильм "Оливье" не просто комедия, это фильм, который с юмором расскажет о человеческих ценностях, традициях, напомнит о важности и значимости семьи, о том, что иногда нужно просто найти подходящие слова и вовремя услышать своих близких.

Картина является совместным белорусско-российским проектом.

Главные роли в киноленте исполнили актеры Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Ивана-Тереза Диуро, Антон Денисенко, Егор Сазыкин, Марина Петренко, Елена Полянская, Виктория Разумовская, Владимир Иванов и др.

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