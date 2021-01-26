Премьера документального фильма «Где Ты, Адам?» пройдет в Бобруйске

Премьера документального фильма «Где Ты, Адам?» пройдет 31 января в Бобруйске в кинотеатре «Товарищ».

Фильм показывает закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, куда допускаются только мужчины, поднимает вопросы нравственного состояния современного человека.

Картина – обладатель Гран-при ХVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллиннского международного кинофестиваля «Темные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

Начало в 15.00.