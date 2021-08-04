Премьер-министр Республики Беларусь посетил ОАО «Белшина»

Роман Головченко 4 августа ознакомился с производством завода КГШ и перспективами развития предприятия.

– Сегодня у предприятия есть перспективы, и перспективы хорошие, – отметил генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков. – Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов. Они касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь нам надо поработать над качеством. Но самое главное – что сегодня закладывается фундамент на дальнейшее перспективное развитие нашего предприятия: разработана стратегия, мы знаем, на каких рынках нас ждут, есть заказы. Единственное, что зависит сейчас от нас – это стабильная работа предприятия и продажа продукции. Куда двигаться знаем, поэтому я уверен, что у нас все будет хорошо.

Сегодня на предприятии освоено более 400 моделей шин. За последние три года на серийное производство было поставлено около 70 новых типоразмеров.

На предприятии проводится масштабная техническая и экономическая модернизация, в рамках которой реализуется ряд инвестиционных проектов, таких как «Главный корпус завода крупногабаритных шин. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов» и «Освоение производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма с реконструкцией подготовительного цеха» (вторая очередь).

Специалисты «Белшины» совместно с консультантами одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний «Ernst&Young» разработали стратегию, направленную на структурную трансформацию. Стратегия включает в себя совершенствование системы продаж, а также повышение эффективности производства.

Планируется, что при реализации этих мероприятий совокупный эффект в 2021-2026 годах позволит получить прирост выручки на 1 538 млн. рублей. Ожидается, что полученные эффекты будут достигнуты за счет увеличения в структуре реализованной продукции высокомаржинальных премиальных брендов легковых, легкогрузовых, сельскохозяйственных, индустриальных крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин.