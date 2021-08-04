Премьер-министр Республики Беларусь посетил ОАО «Белшина»

Роман Головченко 4 августа ознакомился с производством завода КГШ и перспективами развития предприятия.
– Сегодня у предприятия есть перспективы, и перспективы хорошие, – отметил генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков. – Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов. Они касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь нам надо поработать над качеством. Но самое главное – что сегодня закладывается фундамент на дальнейшее перспективное развитие нашего предприятия: разработана стратегия, мы знаем, на каких рынках нас ждут, есть заказы. Единственное, что зависит сейчас от нас – это стабильная работа предприятия и продажа продукции. Куда двигаться знаем, поэтому я уверен, что у нас все будет хорошо.
Сегодня на предприятии освоено более 400 моделей шин. За последние три года на серийное производство было поставлено около 70 новых типоразмеров.
На предприятии проводится масштабная техническая и экономическая модернизация, в рамках которой реализуется ряд инвестиционных проектов, таких как «Главный корпус завода крупногабаритных шин. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов» и «Освоение производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма с реконструкцией подготовительного цеха» (вторая очередь).
Специалисты «Белшины» совместно с консультантами одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний «Ernst&Young» разработали стратегию, направленную на структурную трансформацию. Стратегия включает в себя совершенствование системы продаж, а также повышение эффективности производства.
Планируется, что при реализации этих мероприятий совокупный эффект в 2021-2026 годах позволит получить прирост выручки на 1 538 млн. рублей. Ожидается, что полученные эффекты будут достигнуты за счет увеличения в структуре реализованной продукции высокомаржинальных премиальных брендов легковых, легкогрузовых, сельскохозяйственных, индустриальных крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин.
- Мы приняли решение о том, что необходимо разработать стратегию развития "Белшины" еще в октябре, - рассказал Роман Головченко. - И за это время была проделана большая работа. Мы решили серьезно подойти к этому вопросу: наняли одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний, которые имеют компетенции именно в этом секторе промышленности и этом бизнесе. Все это время эта команда вместе с представителями предприятия разрабатывали стратегию. Потому что мы полагаем, что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала "Белшина" в силу ряда причин, наверное, невозможно. Если и делать это, то правильно и по-научному. Мы не просто полагаемся на чью-то стороннюю экспертизу, мы глубоко пропустили ее через реалии предприятия. И сегодня в целом стратегия была одобрена. Этот тот путь, который позволит планово строить работу на пятилетнем горизонте, через реализацию ряда управленческих решений, которые будут пронизывать всю сферу: от планирования производства до маркетинга и сбыта. Поэтому мы думаем, что это именно то решение, которое в совокупности с другими мерами государственной поддержки, поможет решить главную проблему предприятия - снижение долговой нагрузки и выход на максимальную производственную мощность после реализованных инвестпроектов.
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.