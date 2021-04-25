Представлена программа мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Фотографии: diary.ruy.ru
Программа мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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