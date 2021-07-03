Представительница молодого поколения бобруйчан Дарья Белякова: «Я уверена в завтрашнем дне!»

Студентка первого курса филологического факультета БГУ, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся Дарья Белякова высказалась на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости:

– Когда я произношу название родного города, меня переполняет гордость: я здесь родилась, закончила с отличием школу, благодаря возможностям, которые дает и открывает город, благодаря людям, которые здесь живут, всегда готовых научить и помочь, поступила в главный университет страны – БГУ. И каждый раз, возвращаясь из Минска, я радуюсь, как ребенок: я дома! Для меня Бобруйск – это город счастья, добра и солнца: таким я его знаю. Сегодня, в этот знаковый день для всей страны – в День Независимости Республики Беларусь – я хочу поздравить всех жителей любимого города с этим действительно всенародным праздником! Старшее поколение пожертвовало в годы Великой Отечественной войны миллионы жизней за то, чтобы мы жили в свободной, независимой Беларуси. И мы говорим им искреннее огромное спасибо. Сегодня наша страна – суверенное самостоятельное независимое государство, жители которого осознают, что свою судьбу и свою жизнь они строят сами. Я сегодня обращаюсь к своим ровесникам: будьте хозяевами своей земли, творчески трудитесь на благо Отчизне, берегите и сохраняйте нравственные ценности нашего народа. Я уверена в завтрашнем дне, в том, что моя энергия и мое творчество пригодятся родному городу и стране. Мы – молодое поколение, в руках которого будущее страны. Мы должны сохранить нашу неповторимую Родину для будущих поколений белорусов. Ведь только от нас зависит сегодняшний день и будущее нашей Родины. С праздником!