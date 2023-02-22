Представители всех областей рассказали о том, какие праздники больше всего пользуются популярностью у белорусов

В Минске в Доме прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Традиции объединяют. Как белорусы отмечают народные праздники».

Представители всех областей нашей страны рассказали о том, какие праздники больше всего пользуются популярностью у жителей Беларуси, какие традиции удается передать из поколения в поколение на их земле, а также анонсируют запланированные крупные региональные проекты в 2023 году.

Могилевскую область на конференции представлял начальник отдела любительского творчества и культурно-досуговой деятельности учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» Александр Глуздов, который рассказал о празднике Масленица и как его празднуют на Могилевщине.

– Масленица – это один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей Могилещине, – отмети Александр Николаевич. – Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны.

Александр Глуздов отметил, что Масленица – это и праздник молодежи. Его широко празднуют в Приднепровском крае.

На Могилевщине, по словам Александра Глуздова, еще жив обряд под названием «Вешание колодок» неженатым парням.

Зачем же их вешали? Чтобы пристыдить парня и дать знак, что ему надо скорее становиться серьезным и создавать семью, а не сидеть, как говорят, на шее у родителей. Чтобы он был ответственный за кого-то. Колодку привязывали безответственным парням, которые не хотели жениться. Родители настаивают, а он не хочет. Поэтому могли привязать большое бревно. В основном парням вешали замужние девушки, и наоборот.

Из самых ярких носителей фольклора на Могилевщине Александр Глуздов назвал жителя д.Судилы Александра Галковского, а из коллективов – Кличевский образцовый фольклорный ансамбль «Купалочка», который создан в регионе в 1996 году.