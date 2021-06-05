Представители РОО «Белая Русь» поздравили мамочек в Бобруйском роддоме

В Бобруйский родильный дом 4 июня с подарками и добрыми пожеланиями пришли гости, чтобы по традиции поздравить мамочек, у которых малыши родились в Международный день защиты детей (1 июня).

– Рождение ребенка – особенное событие в жизни каждой женщины, каждой семьи. В нашей стране охране материнства и детства уделяется самое пристальное внимание. Семьям с детьми оказывается многоплановая поддержка: пособия, семейный капитал, помощь в строительстве жилья и многое другое. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием и заботой, рос здоровым и счастливым. В Беларуси для этого созданы все условия, – сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Ирина Рынейская и пожелала мамам и деткам крепкого здоровья, радости и счастливого пути в жизни.

– Такое замечательное мероприятие мы проводим в очередной раз в рамках акции «С любовью к детям». Когда рождается новая жизнь – это всегда очень значимо. Рождается новое поколение, за которым светлое будущее Беларуси. Растите своих малышей с удовольствием, здоровья вам и благополучия, – присоединилась к поздравлению председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Творческий подарок приготовили ребята из гимназии-колледжа искусств: их веселые танцы создали праздничное настроение.

Одна из мамочек Снежана Сивакова сердечно поблагодарила всех за поздравление: «Очень приятно, было много позитива, дети красиво выступили для нас. Спасибо всем огромное». У Снежаны Сергеевны 1 июня родилась долгожданная доченька, которую назовут Миланушка. В семье все рады появлению «маленькой помощницы», и дома сестричку с нетерпением ждет 10-летний братик.

Главный врач Бобруйского роддома Ирина Симоненко рассказала, что в Международный день защиты детей мамами стали 6 женщин: у двух родились первые детки, у двух – вторые, и еще у двух – третий и пятый ребенок. В этот праздничный день на свет появились 3 мальчика и 3 девочки. Ирина Ивановна пригласила женщин почаще приходить в роддом и становиться счастливыми.