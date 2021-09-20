Представители Ленинской районной организации Бобруйска «Белая Русь» поздравили матерей с рождением детей в День народного единства

17 сентября впервые в Беларуси отмечался праздник – День народного единства. Примечательно, что в эту дату в Бобруйском родильном доме на свет появились 6 малышей: 3 девочки и 3 мальчика. Поздравить мам со знаменательным событием в их жизни пришли председатель Ленинской районной организации Бобруйска «Белая Русь» Ирина Русакович и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская.

– Рождение ребенка в семье – всегда счастье. Дороже этого ничего нет ни для одной матери. Ваши дети родились в значимый день. И каждый год, отмечая День рождения ребенка, вы будете знать, что это двойной праздник. Я убеждена, что рождение деток в этот день даст старт счастью в ваших семьях, крепкому здоровью и успешному жизненному пути ваших ребят. Примите искренние поздравления, – подчеркнула Ирина Рынейская.

Гости пожелали роженицам, чтобы их дети выросли достойными гражданами Республики Беларусь и подарили на память сувениры.

Людмила Любимцева.