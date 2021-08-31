Представители десяти регионов Могилевщины примут участие в областном фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», пройдет который 2 сентября на базе Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы. Об этом сообщили в учреждении культуры.

В фестивале примут участие коллективы художественного творчества и индивидуальные исполнители из числа людей с ограниченными физическими возможностями из Могилева и Бобруйска, Могилевского, Кличевского, Дрибинского, Бобруйского, Горецкого, Славгородского, Кричевского, Глусского районов. Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Жестовое пение», «Хореографическое искусство», «Музыкально-инструментальное исполнительство», «Авторская поэзия и бардовское творчество», «Театральное искусство», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство».

В рамках фестиваля предусмотрено проведение церемонии открытия, конкурсных выступлений коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства, гала-концерта и церемонии награждения победителей и участников конкурса.

В 11.10 в концертном зале «Могилев» состоятся конкурсные выступления участников фестиваля – Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих». В это же время в фойе учреждения пройдут конкурсные просмотры творческих работ по номинациям «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство» участников фестиваля – Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих», Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

В 12.10 в концертном зале «Могилев» пройдут конкурсные выступления Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

В 13.00 – конкурсные выступления Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

В 16.00 состоится церемония награждения участников областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!».

Вход для зрителей свободный.

по материалам Mogilevnews