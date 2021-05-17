Представители «Бобруйскагромаша» приняли участие в круглом столе по обсуждению престижа рабочих профессий, организованном БСЖ

13 мая члены трудового коллектива ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» во главе с генеральным директором Надеждой Лазаревич приняли участие в круглом столе «Профессиональное образование: тенденции и перспективы», который состоялся на базе Минского автомобильного завода. Организатором форума с участием руководителей образовательных учреждений, представителей промышленных предприятий и работающей молодёжи стало Общественное объединение «Белорусский союз женщин».

Участники круглого стола, среди которых были Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Богдан, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова обсудили тему повышения престижа рабочих профессий, актуальные вопросы развития кадрового резерва, поделись опытом и совместно выработали направления для создания благоприятных условий адаптации и закрепления молодых специалистов на рабочем месте.

Председатель Объединённой организации Министерства промышленности Республики Беларусь ОО «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич отметила:

- Мы хотим провести акцию и отработать программу привлечения молодёжи на заводы до того, как они определятся со своей будущей профессией. Может быть, начиная с младших классов мы будем приводить ребят на конвейера, показывать, как собираются наши машины, для чего они нужны, объяснять, как это важно для развития нашей страны. Мы планируем проработать нормативный документ, который позволит отрабатывать практику до армии, чтобы молодые люди после техникумов и училищ могли привыкнуть к своей профессии.