Представители Беларуси и Армении протестировали приложение “Путешествую без COVID-19”

Делегации первого Евразийского конгресса из Армении и Беларуси сегодня успешно протестировали приложение "Путешествую без COVID-19", разработанное Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР), и пересекли с помощью этой технологии границу России, сообщили в пресс-службе банка.

Проект рассматривался на заседании Евразийского межправсовета, после чего было принято решение об экспериментальном использовании с участием Армении, Беларуси и России. В дальнейшем приложение может быть распространено на другие страны ЕАЭС - Казахстан и Кыргызстан.

"Путешествую без COVID-19" - первый проект ФЦИ ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, а в перспективе - и третьих стран, подключившихся к проекту.

"Когда гражданин проходит тестирование в стране отправления, лаборатория отображает эту информацию в национальной системе и она в виде QR-кода появляется в специальном приложении на мобильном устройстве сдающего анализ. Одновременно контролирующие органы стран ЕАЭС получают возможность считывать эти QR-коды для подтверждения результатов теста. Удостовериться, что результаты тестирования действительны, могут также сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т.д., если пользователь предоставляет этим людям QR-код для сканирования", - пояснили в банке.

При работе системы не происходит трансграничного обмена персональными данными граждан. "Все сведения остаются только на национальном уровне, где происходило тестирование. Благодаря этому персональные данные защищаются исключительно в соответствии с национальным законодательством", - добавили в ЕАБР.

"В систему планируется включить и сведения о вакцинации от COVID-19 и наличии медицинской страховки. Приложение доступно для пользователей мобильных устройств на платформах iOS и Android. В случае признания дальнейшего пилотного тестирования успешным решение о повседневном использовании приложения во всех странах ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России - будет принято на межправительственном уровне", - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.