Председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев направил свои поздравления в адрес Госавтоинспекции Бобруйска
44 0
Сегодня эта служба отмечает 85-летний юбилей. Александр Викторович отметил: свой профессиональный праздник, который ежегодно выпадает на День Независимости, инспекторы традиционно встречают на службе. За многолетнюю историю у стражей дорог менялись форма, техника, транспорт. Но неизменной оставалась главная задача – безопасность дорожного движения, а это значит сохраненные жизни и здоровье людей. Председатель горисполкома пожелал сотрудникам ГАИ крепкого здоровья и успешного выполнения служебного долга!
также
-
Председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев направил свои поздравления в адрес Госавтоинспекции Бобруйска
-
Представительница молодого поколения бобруйчан Дарья Белякова: «Я уверена в завтрашнем дне!»
-
Почетный гражданин города Бобруйска Теймураз Бочоришвили: «День Независимости – это день исторической справедливости!»
-
Бобруйск с 15 по 17 июля примет фестиваль «Вытокі»
-
«Бобруйск 360» стал еще ближе!