Председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев направил свои поздравления в адрес Госавтоинспекции Бобруйска

Сегодня эта служба отмечает 85-летний юбилей. Александр Викторович отметил: свой профессиональный праздник, который ежегодно выпадает на День Независимости, инспекторы традиционно встречают на службе. За многолетнюю историю у стражей дорог менялись форма, техника, транспорт. Но неизменной оставалась главная задача – безопасность дорожного движения, а это значит сохраненные жизни и здоровье людей. Председатель горисполкома пожелал сотрудникам ГАИ крепкого здоровья и успешного выполнения служебного долга!