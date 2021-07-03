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Общество

Председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев направил свои поздравления в адрес Госавтоинспекции Бобруйска

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Председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев направил свои поздравления в адрес Госавтоинспекции Бобруйска

Сегодня эта служба отмечает 85-летний юбилей. Александр Викторович отметил: свой профессиональный праздник, который ежегодно выпадает на День Независимости, инспекторы традиционно встречают на службе. За многолетнюю историю у стражей дорог менялись форма, техника, транспорт. Но неизменной оставалась главная задача – безопасность дорожного движения, а это значит сохраненные жизни и здоровье людей. Председатель горисполкома пожелал сотрудникам ГАИ крепкого здоровья и успешного выполнения служебного долга!

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