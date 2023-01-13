Председатель горисполкома Игорь Кисель встретился с предпринимателями

В новом интересном формате прошла встреча руководства Бобруйска с представителями бизнеса. Председатель горисполкома Игорь Кисель и его заместитель Ольга Жук, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко сразу настроили приглашенных на открытый диалог и обмен мнениями о текущей ситуации в предпринимательской сфере.

– Я бы хотел понимать, какие у вас проблемы и вопросы, которые требуют решения, что хотите вы и чем мы можем помочь, – обратился к директорам предприятий малого и среднего бизнеса Игорь Кисель. – Мы готовы все обсудить и подставить плечо. Для города важно развитие, и нам вместе надо найти взаимовыгодное государственно-частное партнерство.

На встрече говорили о тенденциях в развитии предпринимательства, озвучили проблемные моменты, с которыми сталкиваются при ведении бизнеса. Подняли вопросы получения банковских кредитов и налогообложения, оплаты за электроэнергию, привлечения инвесторов, регулирования отношений с крупными компаниями, закрепления востребованных специалистов на долгосрочный период. Начальник управления экономики горисполкома Ольга Мохначева подробно рассказала о механизмах имущественной поддержки предпринимательства. К примеру, в Бобруйске более 60 объектов недвижимости можно вовлечь в хозяйственный оборот: получить их в пользование на безвозмездной основе при условии создания рабочих мест. В свою очередь бизнесмены поделились взглядами на освоение недвижимости. Отдельной темой обсудили финансовые инструменты государственной поддержки научно-технических и инновационных проектов.

Предприниматели не только высказывались о наболевшем и задавали вопросы, но и обменялись опытом развития бизнеса, вносили дельные предложения и инициативы для города. Каждый из участников встречи был вовлечен в активный диалог и услышан.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.