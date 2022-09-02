Предприниматели Могилевской области приглашаются к участию в конкурсе инвестиционных проектов

Субъекты малого предпринимательства Могилевской области приглашаются к участию в конкурсе инвестиционных проектов.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2022 г. Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области проводится в целях оказания им государственной поддержки. Государственная поддержка предоставляется в виде:

субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;

субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Организатор конкурса – комитет экономики Могилевского областного исполнительного комитета. Подробные сведения о проведении конкурса размещены на интернет-сайте.