Празднование 200-летия со дня основания Собора в честь Александра Невского состоится 5 ноября

Собор на территории обители возрождается и с помощью Божией вскоре откроет свои двери для прихожан.

Праздничная Божественная литургия состоится 5 ноября в 10.00 в Соборе, по адресу: г. Бобруйск, ул. Т. Нарбута, 14 (рядом с монастырем).

После богослужения всех ожидает праздничная трапеза.

Богослужебные песнопения в этот день исполнит мужской хор минского Всехсвятского храма под управлением Дмитрия Токмакова.

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