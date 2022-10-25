В Бобруйске прошел праздник «Папы – рыцари, дочери– принцессы»

22 октября В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» прошёл самый молодой праздник в Республике Беларусь – День отца. Не оставалась в стороне студия ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центра досуга и творчества г.Бобруйска».

В рамках праздника «Папы – рыцари, дочери– принцессы» участницы студии подготовили мероприятие для пап, дедушек и братьев. Торжественно девочки встречали отцов в фойе центра и вместе отправились на увлекательную экскурсию в мир рыцарей. Руководитель студии Качан Гульнара Кенеспаевна рассказывала о жизни и нравах в эпоху рыцарей, познакомила с принадлежностями рыцарского достоинства– оружием и доспехами. Следуя традициям дочери возводили отцов в рыцари и вручали своим папам свитки «Настоящего рыцаря», пожелав друг другу добрых слов. Папы с удовольствием примеряли рыцарские доспехи и устраивали фотосессию с дочерями и мамами.

Руководитель студии пригласила всех на чаепитие в честь новопосвящённых рыцарей. На столе их ожидали вкусные угощения, пироги ручной работы мам, а маленькие принцессы вручали своим рыцарям памятные игрушки, сделанные своими руками.

Качан Гульнара Кенеспаевна, руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центра досуга и творчества г.Бобруйска».