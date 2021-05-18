Праздник «Весна-2021» состоялся в Больших Бортниках Бобруйского района

Праздник «Весна-2021» провели в Больших Бортниках Бобруйского района. В агрогородке чествовали передовиков первой в году сельскохозяйственной кампании. Работники СПК «Гигант» достойно справились с немалыми объемами работы. Зампредседателя СПК Анастасия Гацко вручила награды механизаторам, чьи показатели на весенних полевых работах по итогам трудового сельскохозяйственного соревнования признаны лучшими. От профсоюзов хлеборобов поблагодарила председатель Бобруйского райкома профсоюза работников АПК Надежда Дудаль.

В рамках праздника, сообщили в райисполкоме, состоялась ярмарка по продаже сельхозпродукции, в которой приняли участие не только организации Бобруйщины, но и соседнего Рогачевского района Гомельской области. Дегустацию своей продукции провел и филиал ОАО «Бабушкина крынка».

Для участников праздника прошел также концерт, который подготовили творческие коллективы района, районной детской школы искусств, Бортниковского и Михалевского учебно-педагогических комплексов.