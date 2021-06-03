Праздник в кругу друзей. Делегация Бобруйска посетила город-побратим Наро-Фоминск

Бобруйск и Наро-Фоминск связывает дружба, скрепленная Договором о породнении, который был подписан еще в 2005 году. За это время налажено сотрудничество в культурной и деловой сферах. На днях город-побратим отмечал единый праздник ­– День Наро-Фоминска (дата в этом году юбилейная – 95 лет!) и День городского округа. 28-го мая глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ встретился с главами делегаций городов-побратимов. На торжество прибыла делегация Бобруйска во главе с председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым.

Александр Викторович отметил, что никакие эпидемии и никакие расстояния не могут помешать настоящей дружбе. Бобруйская делегация привезла и творческие коллективы, которые сделали прекрасный подарок всем наро-фоминским ценителям искусства.

Атмосферу незабываемого праздника дарили участникам праздника ученики детской школы искусств № 2 им. В.В.Оловникова, фольк-шоу балет «Альянс», образцовая эстрадная студия «Росы» – бобруйские таланты никого не смогли оставить равнодышным. Руководил творческой делегацией начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич.

Второй день празднования юбилея Наро-Фоминска и дня городского округа начался с возложения венков к Стеле «Наро-Фоминск — город воинской славы». Роман Шамнэ, представители администрации, а также члены делегаций городов-побратимов почтили память воинов, павших на наро-фоминской земле во имя жизни будущих поколений. Нет такого города-побратима Наро-Фоминска, который не был бы опален Великой Отечественной, поэтому каждый с трепетом в душе прошел по музею «Дорога памяти» все 1418 шагов, каждый из которых означает один день той страшной войны. Многие отыскали в постоянно меняющейся экспозиции фотографий павших воинов своих родственников. И, конечно, никак нельзя было не посетить главный храм Вооруженных Сил России.

Даже дождливая погода не испортила настроения жителям и гостям Наро-Фоминска. Концертные номера и фейерверк завершили праздничные дни, во время которых жителям Наро-Фоминского городского округа от души желали мира, счастья и процветания. А так как эти пожелания шли от самого сердца, они обязательно сбудутся!