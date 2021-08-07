Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2021» пройдет в Мстиславле 7-8 августа. Программа праздника

Программа праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2021»

7-8 августа 2021

12:00-13:00 – Театрализованная встреча гостей на форпостах города. Стоимость билета – 1 руб.

Улицы Советская, Пироговская, Калинина, Юрченко

12:00 — Работа «Города мастеров», аттракционов, ярмарки.

Площадь Петра Мстиславца

13:00-14:00 — Торжественное открытие праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2021» (шествие и представление рыцарских клубов, творческих коллективов, конно-исторического клуба «Золотая шпора»). Вход свободный.

17:00-19:00 – Фестиваль красок. Стоимость пакета с краской — 5 рублей.

Пожарная каланча

13:30-22:00 — Посещение смотровой площадки. Экспозиция «О прошлом для будущего». Стоимость билета: 2 руб. — взрослый, 1 руб. — детский.

Здание бывшей гостиницы, кафетерия «Сказка» (Советская, 11)

13:30-20:00 — фотозона. Стоимость фото — 2 руб. Аквагрим «Color Face Mstislavl» Стоимость рисунка — 5 руб.

Кармелитский костел

13:30-20:00 — Экскурсия по костелу с посещением смотровой башни. Стоимость билета — 2 руб.; квест «Тайны рукописи Средневековья». Стоимость билета — 2 руб. с каждого участника.

Замковая гора

14:00-20:00 — Квест «Тропы Замковой горы» (У ворот на Замковую гору): группа от 2 человек, начало квеста по мере формирования группы. Стоимость — 2 руб. с участника.

14:00-17:00 — Работа подворья (Входная брама).

14:00-22:00 — Работа средневековой корчмы «Эскалибур»: средневековая национальная кухня, напитки (Центральная брама).

13:00-22:00 — Выставка насекомых «Соседи по планете» (Башня-донжон). Стоимость билета: 5 руб. — взрослый, 4 руб. — детский (до 3 лет — бесплатно).

18:00-21:00 — Интерактивная площадка «Ушедший быт» (Башня-донжон). Стоимость билета — 50 копеек.

14:00-20:00 — Работа средневековой аттракционно-интерактивной площадки (возле башни-донжон). Стоимость — 2 руб. с участника за комплекс аттракционов.

13:00-22:00 — Экскурсия «В вихре столетий». Выставка из фондов историко-археологического музея Мстиславля «Пристань для души» (Раскоп древнего городища). Стоимость билета: 2 руб. — взрослый, 1,5 руб. — детский.

14:00-14:40 — Театрализованная программа «Крылатыя вершнікі Вялікага Княства» (конно-исторический клуб «Золотая шпора»).

14:40-14:50 — Программа «Славянские напевы» (студия этнической пластики «Кетри», Минск).

14:50-15:30 — Турнир пятерок/десяток. Бои пеших рыцарей в формате 5х5 или 10х10 под эгидой Бугурт Лиги.

Стоимость билета — 5 руб.

16:00-16:10 — Дефиле участников конкурса исторического костюма.

16:00-16:50 — Детская анимационная программа «Средневековые забавы»: танцы, песни, веселье, конкурсы, призы и увлекательные мастер-классы. Конкурс средневековых блюд.

16:50-17:30 — Тактические бугурты: «Захват знамени», «Охрана Короля» и т.д. Массовые сражения. Турнир лучников.

17:30-17:40 — Подведение итогов конкурсов исторического костюма и средневековых блюд.

Стоимость билета — 4 руб.

18:00-18:35 — рыцарский конный турнир (конно-исторический клуб «Золотая шпора»).

18:35-18:50 — Выступление гусляра Алеся Чумакова (Минск).

18:50-19:30 — Показательные выступления, трюковое шоу клуба «Шотландская пехота» (Молодечно).

Стоимость билета — 5 руб.

20:00-20:10 — программа «Шаманские ритмы» (студия этнической пластики «Кетри», Минск).

20:10-20:50 — Театрализованный штурм замка, маневры. Церемония награждения победителей турниров, участников феста.

20:50-21:30 — Концертная программа «Чароўныя гукі мінулага».

21:30- 21:40 — Фаер-шоу (студия этнической пластики «Кетри», Минск).

Стоимость билета — 5 руб.

22:30-22:40 — Фаер-шоу (фаер-шоу-клуб «Маори», Могилёв).

22:40-23:40 — Концертная программа фолк-группы «ПАВА» (Минск).

23:40-00:10 — Выступление гусляра Алеся Чумакова (Минск).

00:10-02:00 — Кино по открытым небом.

Стоимость билета – 6 рублей.

Билеты для детей от 5 до 10 лет — в 2 раза дешевле полного билета.

Бесплатный вход для детей-сирот, солдат срочной службы, ветеранов войны, людей с инвалидностью.

Покупка нескольких билетов на мероприятия на Замковой горе (21 руб.), даёт возможность получить дополнительный билет бесплатно на блок мероприятий с 16:00 до 17:40.

Посещение выставок в башне-донжон и раскопе древнего городища — по отельному билету.

Телефоны для покупки билетов в Мстиславле: 8 (02240) 59-113, 58-279.

В программе возможны изменения!