В Бобруйском районе пройдет праздник Пушкинской поэзии
mogilev-region.gov.by 160 0
5 июня в агрогородке Телуша Бобруйского района пройдет праздник Пушкинской поэзии. Мероприятие состоится на площадке возле сельского Дома культуры.
В программе - поминальная панихида в Свято-Никольском храме, возложение цветов к могиле внучки А.С. Пушкина Н.А. Воронцовой-Вельяминовой, театрализовано-поэтическое представление, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, работа детских аттракционов, торговых рядов и многое другое.
Начало в 10.00. Вход свободный.
также
-
В Бобруйском районе пройдет праздник Пушкинской поэзии
-
Громкие премьеры на экранах кинотеатров
-
Бобруйский художественный музей приглашает на интерактивный выставочный проект “Игры стран мира”
-
Что посмотреть в кинотеатрах города?
-
Дворец искусств приглашает на отчетный концерт студии арабского танца “Шахризад”