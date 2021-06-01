В Бобруйском районе пройдет праздник Пушкинской поэзии

5 июня в агрогородке Телуша Бобруйского района пройдет праздник Пушкинской поэзии. Мероприятие состоится на площадке возле сельского Дома культуры.

В программе - поминальная панихида в Свято-Никольском храме, возложение цветов к могиле внучки А.С. Пушкина Н.А. Воронцовой-Вельяминовой, театрализовано-поэтическое представление, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, работа детских аттракционов, торговых рядов и многое другое.

Начало в 10.00. Вход свободный.