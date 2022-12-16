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Праздничным маршем зажигать главные праздничные огни. Парад Дедов Морозов и Снегурочек уже скоро

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Праздничным маршем зажигать главные праздничные огни. Парад Дедов Морозов и Снегурочек уже скоро

Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, других сказочных персонажей пройдет в субботу, 17 декабря. Для тех, кто «в образе», всегда найдется местечко в рядах сказочных персонажей. Шоу традиционно начнется на улице Социалистической – стартует от театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, проследует через улицу М. Горького и финиширует на площади Ленина, где состоится торжественное зажжение праздничных огней на главной городской елке. Начало в 16.00. Зажжение огней с позволения главного волшебника запланировано на 17.15. Участников мероприятия на площади также ждет развлекательная программа «Территория волшебства».

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