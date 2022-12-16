Праздничная церемония зажжения огней на главной елке Могилевщины состоялась 15 декабря в областном центре при участии председателя облисполкома Анатолия Исаченко. Таким образом в регионе официально положено начало традиционной благотворительной акции «Наши дети» и новогодним гуляньям в городе на Днепре.

«Сегодня стартует новогодняя благотворительная акция «Наши дети», которая проходит уже на протяжении многих лет. Это всегда положительные эмоции. Это праздник, – отметил перед началом торжества Анатолий Исаченко. – Дети с нетерпением ждут Деда Мороза и Снегурочку, искренне верят в сказку. И задача нас, взрослых, сделать так, чтобы для них этот праздник состоялся.

Год заканчивается. Мы подводим его итоги, смотрим в будущее, поздравляем друг друга, радуемся. Вместе с детьми сегодня зажигаем огни на елке».

В своем поздравлении к ребятам губернатор подчеркнул: «Вам, дорогие ребята, повезло родиться и жить в нашей прекрасной Беларуси. У вас и ваших сверстников есть все возможности получить хорошее образование, заниматься творчеством, спортом, развивать свои таланты.

У нас мирная и спокойная страна. Страна, в которой каждый из вас может достичь многого. Нужно только прилежно учиться, слушать старших, любить своих близких, свою Родину и тогда все ваши добрые мечты непременно сбудутся.

Мне очень хочется, чтобы вы жили дружно и счастливо, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в себя и свои силы.

Новогодние и рождественские праздники – это время, когда нам всем больше обычного хочется чудес, хочется делать добро. И я уверен, что ни один взрослый не останется в стороне, примет самое активное участие в акции «Наши дети». И праздник придет к каждому ребенку, в каждую семью. Подарки получат все. Особенно им рады те дети, кто в силу разных обстоятельств нуждается в дополнительной заботе, поддержке и внимании».

Анатолий Исаченко пожелал всем крепкого здоровья, исполнения желаний, мира и благополучия, тепла и уюта рядом с родными и близкими.

Самой ожидаемой частью праздника стало зажжение иллюминации – в этом году сборную конструкцию из живых елочек сменила искусственная 38-метровая елка, украшенная пиксельной гирляндой с 3D эффектом. Особую новогоднюю атмосферу в этот вечер на площади Ленина могилевчанам и гостям города также задавали творческие коллективы областного центра и звезды белорусской эстрады, ростовые куклы и более сотни Дедов Морозов со Снегурочками, оригинальные фотозоны. Мюзикл «Тайны могучего льва», танцевальный флешмоб стали ярким подарком для гостей праздника.

С этого дня засияют огнями все новогодние красавицы в районных центрах и будет включена праздничная иллюминация.

Юлия Таранова, фото Галины Гаврилович, mogilev-region.gov.by