Правовой турнир для старшеклассников «Сила закона» стартовал в Беларуси

В Беларуси 1 декабря стартовал II Республиканский правовой турнир для старшеклассников "Сила закона.

К участию в турнире приглашаются ученики 9-11-х классов. Интеллектуальное состязание, посвященное Конституции Республики Беларусь и направленное на ее углубленное изучение, пройдет в три тура: первый (районный) – с 1 по 6 декабря в учреждениях образования; в формате онлайн-тестирования на Детском правовом сайте пройдут областной (Минский городской) и республиканский туры. Во втором туре, 14 декабря, примут участие по одному победителю каждой категории (3 участника) от районов каждой области и каждого района Минска.

"В первом туре ребятам предстоит ответить на 40 вопросов, касающихся Основного закона страны, в остальных – по 30 заданий. На их выполнение отводится не более часа. При этом в каждом вопросе предусмотрен один или несколько правильных вариантов ответа, – рассказали организаторы. – Уверены, что, как и в прошлом году, ребята активно подключатся к участию в правовом турнире".

Имена победителей назовут 21 декабря по результатам республиканского финала. В нем примут участие по одному участнику каждой категории от области и Минска, занявшие первые места во втором туре.

В Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание формированию правовой культуры граждан, в том числе детей и молодежи, отметили организаторы. Важно закладывать понимание правовых основ, а также необходимость соблюдения законов как можно раньше. Поэтому реализуется ряд совместных проектов по этому направлению, среди которых республиканский правовой турнир "Сила закона" один из наиболее масштабных.

Цели проекта – правовое просвещение старшеклассников, повышение их интереса к законодательству; пропаганда правовой культуры; углубление знаний и умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних; активизация общественности к деятельности по правовому просвещению; развитие навыков использования современных технологий.

Подготовку и проведение II Республиканского правового турнира для старшеклассников "Сила закона" обеспечивает Национальный центр правовой информации совместно с Министерством образования и Белорусским республиканским союзом молодежи. Соорганизаторами проекта выступают Белорусский государственный университет, Белорусский республиканский союз юристов, Белорусская республиканская коллегия адвокатов и Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

По материалам belta.by.