Православные верующие празднуют Вознесение Господне

Православные верующие празднуют сегодня Вознесение Господне - один из великих двунадесятых праздников, который всегда приходится на четверг, сороковой день после Пасхи.

Считается, что праздник Вознесения Господня был установлен еще в апостольские времена. Он связан с евангельскими событиями, последовавшими за Воскресением Христа.

Вознесение Христа открыло праведным душам путь в рай: до этого людям было отказано в небесной благодати за их грехи. Этот великий праздник дает верующим надежду на то, что путем самоотречения и очищения они смогут приблизиться к Богу.

Вознесение Господне символизирует собой завершение пасхального цикла, во время которого небесные врата открыты для всех. Под этим подразумевается, что в этот период душа близкого человека может приходить к своим родным, а души грешников могут посещать райские кущи. По окончании празднования Вознесения врата рая запираются святым Петром.

В день Вознесения Господня церковная служба почти точно повторяет службу, проводимую в день Светлого Воскресения, а накануне вечером верующие собираются на всенощное бдение.