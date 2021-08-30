Православные Бобруйска отметили “летнюю Пасху”

28 августа 2021 года в бобруйском Никольском кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение, посвящённое Успению Божией Матери.

Праздничную Божественную литургию возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Эмилиан (Гуменюк), диакон Павел Журавский, диакон Аркадий Андреев и диакон Илия Федоров.

Проповедь перед Причастием произнес иерей Алексий Болотов.

Песнопения Божественной литургии исполнил хор Никольского кафедрального собора.

Успение носит неформальное название «летняя Пасха». Этот праздник — ещё одно торжество жизни над смертью, вечного над временным. Богородица после отшествия на Небо не оставила людей, но, напротив, стала ещё ближе ко всем нам, по-матерински молясь о всём мире.

«Она — «в молитвах неусыпающая», — обратился к прихожанам епископ Серафим в своём поздравительном слове. — На Её погребение собрались все апостолы и Сам Христос, Который пришёл забрать Пресвятое тело. Не зря душа Богоматери изображена на иконах в виде маленькой девочки» Именно такой была Дева на протяжении своего земного пути. Неспроста у Неё столько эпитетов — Пренепорочная, Пречистая, Преблагословенная и многие другие.

«Также сегодня мы празднуем окончание годового богослужебного цикла. 1 сентября начинается не только учебный год, но и церковный, — напомнил всем присутствующим архипастырь. — Успение Богородицы — последний двунадесятый праздник в календаре Церкви, широко почитаемый и в народе. Он напоминает всем нам о том, что наш путь на Земле подойдёт к своему завершению». Но мы верим и знаем, что, как и Божью Матерь, Господь воскресит в своё время и нас, «победит естества уставы».