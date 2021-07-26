Православные бобруйчане собрались в Борколабовском Свято-Вознесенском женском монастыре
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24 июля состоялась торжественная Божественная литургия в Борколабовском Свято-Вознесенском женском монастыре, сообщает пресс-служба Бобруйской епархии. Богослужение совершили архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, духовенство Бобруйской и Могилевской епархий.
На торжество Борколабовской иконы Божией Матери прибыли председатель Быховского райисполкома, члены президиума Белорусского союза женщин, игумения Параскева (Ельская).
В монастыре собрались многочисленные паломники — участники крестного хода из Могилёва, гости из Минска, Бобруйска, Быхова и других городов.
Гостей радушно встречали игумения Ангелина (Ерш), настоятельница обители, с сёстрами.
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