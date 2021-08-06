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Профилактика

Правоохранители провели патриотическую акцию в лагере «Родина» Бобруйского района

mogilev.mvd.gov.by 82 0

Правоохранители провели патриотическую акцию в лагере «Родина» Бобруйского района

4 августа сотрудники Бобруйского РОВД совместно с кинологами местного отдела Департамента охраны посетили военно-патриотический лагерь «Родина», который организован для детей района на базе войсковой части 20392.

На плацу войсковой части подросткам продемонстрирована работа кинолога со служебно-розыскной собакой, а также приемы задержания преступника.

После выступления служебно-розыскных собак заместитель начальника Бобруйского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Шмитиньш продемонстрировал подросткам профориентационный фильм про Академию Министерства внутренних дел, затем рассказал ребятам о специфике милицейской службы и о том, как стать курсантом учреждения образования МВД Республики Беларусь.

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