Правоохранители напоминают об ответственности за совершение хулиганских действий

Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать свой выбор в жизни: идти честным путем, зарабатывая трудом материальные блага, одновременно отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой наживы.

Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, хулиганить – противозаконно. Однако количество правонарушителей меньше не становится.

Проблема проявления хулиганских действий среди граждан остается актуальной и на сегодняшний день. Не каждый из-за своих возрастных особенностей осознает характер совершаемых им противоправных деяний, которые ведут к неисправимым последствиям. Почему так происходит?

Уголовно наказуемое хулиганство (статья 339 УК Республики Беларусь) в зависимости от обстоятельств совершения относится к категориям менее тяжкого либо тяжкого преступления.

Уголовная ответственность за хулиганство (статья 339 УК Республики Беларусь) также как и административная ответственность за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП Республики Беларусь) наступает с 14 лет, так как они представляют повышенную общественную опасность в сравнении с другими правонарушениями.

В настоящее время в соответствии со статьей 19.1 КоАП Республики Беларусь к мелкому хулиганству относятся: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.

Кроме того, к указанным действиям можно отнести и использование пиротехники в общественных местах.

За совершение мелкого хулиганства предусмотрено наказание в виде административного ареста, общественных работ или штрафа в размере до 30 базовых величин.

Если данное правонарушение совершил подросток младше 14 лет, то к административной ответственности могут быть привлечены его родители по статье 10.3 КоАП Республики Беларусь (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей), которая предусматривает штраф до 10 базовых величин.

Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений и нередко способствует совершению более тяжких преступлений.

Существуют следующие виды хулиганств: простое, злостное и особо злостное.

Простое хулиганство (часть 1 статьи 339 УК Республики Беларусь) состоит в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом. Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении, например, таких действий, которые влекут:

причинение вреда законным правам и интересам человека (свобода передвижения, личная неприкосновенность и т. д.); срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п. Явное неуважение к обществу имеет место тогда, когда человек демонстративно пренебрегает сложившимися в обществе нормами поведения и морали, противопоставляет себя обществу или отдельным гражданам. Причём хулиганство не обязательно должно быть совершено в общественном месте. Такие действия могут быть совершены и в малолюдном или безлюдном месте.

Грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу могут быть признаны преступным хулиганством, когда к другому лицу или лицам применяется насилие, то есть физическое воздействие на потерпевшего в любой форме (побои, удары, причинение телесных повреждений, связывание, насильственное удержание в каком-либо месте и т.п.), без какой-либо на то причины, либо имеет место угроза его применения, то есть выраженное словесно или определёнными жестами намерение применить физическое насилие. Кроме того, хулиганством могут быть действия, связанные с уничтожением или повреждением чужого.

Хулиганством признаётся также проявление исключительного цинизма, который выражается в крайне презрительном отношении лица к нравственным ценностям общества (бесстыдство, издевательство над тяжело больными, престарелыми, малолетними, которые не имеют возможности реальной защиты самих себя, надругательства над обычаями, традициями и т.п.). За совершение указанных действий возможно наказание в виде штрафа, ареста, общественных или исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.

Злостным хулиганством (часть 2 статья 339 УК Республики Беларусь) будет признаваться любое из уже описанных действий, совершенное повторно или группой лиц, либо если оно связано с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, или сопряжено с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Данные деяния наказываются арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 6 лет.

Особо злостное хулиганство предусмотрено в части 3 статьи 339 УК Республики Беларусь. Его образуют хулиганские действия, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо если они совершены с угрозой применения этих предметов. Условием ответственности за особо злостное хулиганство является наличие реальной возможности применить указанные. Наказываются данные действия ограничением или лишением свободы на срок до 10 лет.

Одной из основных причин совершения хулиганства является употребление алкогольных напитков или одурманивающих веществ. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, граждане чувствуют себя развязно, у них появляется чувство вседозволенности, что, соответственно, может привести к хулиганским действиям. Еще около 40% хулиганств связаны с повреждением либо уничтожением чужого имущества. Необходимо отметить, что лица, совершающие хулиганские действия путем применения насилия либо угрозы его применения, как правило, сознают факт совершения преступления.

В очередной раз стоит пояснить, что любые умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, уголовным законом квалифицируются как уголовно наказуемое деяние (хулиганство). Ответственность наступает даже тогда, когда при совершении хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не присутствует.

Необходимо отметить, что совершение хулиганских действий зачастую влечет и дополнительные расходы, связанные с компенсацией морального вреда потерпевшим.

Приведенные факты красноречиво свидетельствуют о том, что чрезмерная удаль и бравада, стремление продемонстрировать свое физическое превосходство, кого-то подавить влекут последствия, связанные с административной ответственностью, либо уголовным наказанием.