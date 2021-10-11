Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции “Арсенал”

Специальное комплексное мероприятие "Арсенал" прошло в Беларуси с 4 по 8 октября. За это время было выявлено 178 административных правонарушений и зарегистрировано 15 уголовно наказуемых деяний в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В течение пяти дней сотрудники милиции не только проверяли условия, в которых граждане хранят зарегистрированное оружие, но и выявляли владельцев нелегальных арсеналов. Из незаконного оборота изъято более 9,3 тыс. боеприпасов различного калибра, 401 единица зарегистрированного и 119 единиц незарегистрированного оружия, в том числе огнестрельного", - рассказали в МВД.

Так, оперативники ГУБОПиК обнаружили и изъяли автомат Калашникова, похищенный почти 30 лет назад у солдата одной из воинских частей во время вооруженного нападения. Сотрудниками Гомельского областного управления ГУБОПиК у 47-летнего жителя Брагина обнаружено и изъято 15 кг пороха, пневматическая винтовка, переделанная под стрельбу малокалиберными патронами, 40 патронов калибра 5.6 мм. У пенсионера из Ивановского района сотрудники местного райотдела милиции изъяли винтовку ТОЗ-12, 77 патронов различного калибра и 128 г пороха.

Дала свои результаты и профилактическая работа с населением. Добровольно в органы внутренних дел граждане сдали 359 единиц незарегистрированного оружия, 156 - зарегистрированного, свыше 17 тыс. боеприпасов.

В Минске мужчина обратился в милицию и сдал ручку-пистолет, который долгое время хранил его отец. В Молодечно мужчина на территории гаражного кооператива в мусорном контейнере обнаружил кожаный патронташ с патронами и сообщил об этом в милицию. А в лесу под Минском грибник заметил предметы, похожие на снаряды и мины, но подходить к ним побоялся. Через неделю, услышав о профилактической операции "Арсенал", сообщил местному участковому о находке. В результате прибывшая группа разминирования обнаружила 53 артиллерийских снаряда, 15 гранат Ф-1 с запалами и 12 мин калибра 50 мм. Все боеприпасы были со взрывателями и представляли опасность.

МВД напоминает: за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.