Правительство определило, какие мероприятия пройдут в Год мира и созидания

Правительство утвердило республиканский план мероприятий по проведению в 2023 году Года мира и созидания. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2023 года №93, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В план вошли мероприятия, направленные на консолидацию белорусского общества на основе идей мира и созидания. Например, мероприятия, приуроченные к знаковым событиям в истории страны и имеющие особое историческое и общественно-политическое значение, единые дни информирования, патриотическая всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси", информационно-образовательный проект "ШАГ" ("Школа активного гражданина"). Также в планах развитие интернет-проекта "Документальная летопись современного белорусского государства", мероприятия по популяризации производственных и трудовых достижений организаций и отдельных работников.

Также планом предусмотрено совершенствование системы военно-патриотического воспитания. В Беларуси пройдут мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения на основе гордости за собственную страну, ее историю и культуру, стремления к мирной и независимой созидательной жизни, готовности к защите независимости. Также планируется открыть музей на базе государственного мемориального комплекса "Хатынь", провести митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине трагической гибели жителей Хатыни. Кроме того, в планах гражданско-патриотический проект "Поезд Памяти", республиканская акция "Архивы - школе", предусматривающая освещение актуальных вопросов истории белорусской государственности, военной истории Беларуси, геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Планом предусмотрены и экскурсионные программы по историческим местам Беларуси, местам боевой и партизанской славы, захоронений жертв геноцида белорусского народа, в музейные учреждения для ознакомления с соответствующими экспозициями.

Актуально и продвижение мирных инициатив, в частности, инициатив Президента Беларуси на международных межправительственных, межпарламентских и иных площадках. Планом также предусмотрены пропаганда достижений устойчивого развития страны, круглые столы, диалоговые площадки, иные мероприятия, в том числе проект "Лидерская платформа "Команда будущего", диалоговые площадки для учащейся молодежи на тему "Мир и созидание в системе ценностей современной молодежи", дискуссионная платформа "Беларусь будущего" для учащейся молодежи.

Отдельный пункт плана - содействие межконфессиональному и межнациональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе. В частности, всебелорусская молитва "За мир и согласие" в рамках празднования Дня Независимости, научно-просветительская экспедиция "Дарога да святыняў", приуроченная ко Дню белорусской письменности, IV Фестиваль искусств белорусов мира.

Особый акцент будет сделан на демонстрации преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности. Так, будут реализованы мероприятия, обеспечивающие дальнейший рост экономики и повышение ее конкурентоспособности, планируется повышать степень участия бизнеса в принятии регуляторных решений в сфере предпринимательской деятельности. В планах также участие в национальных выставках (экспозициях) в иностранных государствах, X Форум регионов Беларуси и России. Кроме того, в 2023 году будет построен и введен в эксплуатацию ряд объектов образования, здравоохранения, культуры, спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов.

В плане также обозначены позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства, информационное сопровождение Года мира и созидания.

Всего запланировано 68 мероприятий.

Полномочия по координации деятельности госорганов, других организаций по выполнению плана возложены на Министерство экономики.

Постановление вступило в силу 1 февраля 2023 года.