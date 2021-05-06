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Профилактика

Правила безопасности на железной дороге напоминает БелЖД

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Правила безопасности на железной дороге напоминает БелЖД

Ежедневно по железной дороге проходит большое количество поездов. Казалось бы, всем известно, как опасно находиться на железнодорожных путях. Однако, игнорируя известные правила, некоторые граждане порой проявляют опасную беспечность, излишнюю самоуверенность и как результат – травмирование поездами восьмерых граждан города и района в прошлом году.

К несчастным случаям привели грубая неосторожность, неосмотрительность, поспешность людей, а также алкогольное опьянение. Не стоит надеяться на быстроту реакции: практика показывает, что человек становится бессильным, увидев несущийся на него с огромной скоростью поезд.

На железной дороге необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, а именно:

– не ходить по путям в неустановленных местах;

– не стоять и не задерживаться на пешеходном переходе;

– не подлезать под вагоны;

– не переходить и не перебегать пути перед поездом;

– не переходить пути сразу же после прохода поезда, так как можно не увидеть встречный поезд;

– не приближаться к проходящему поезду и к краю платформы ближе 2 м;

– не производить посадку-высадку на ходу поезда; не оставлять детей без присмотра на платформах;

– не ездить по платформам на велосипеде; не подходить к вагону до остановки поезда;

– не бежать по пассажирской платформе рядом с вагоном отправляющегося или прибывающего поезда;

– не садиться для проезда на вагон грузового поезда.

Помните! Железнодорожные пути уже сами по себе являются зоной повышенной опасности, а в связи с проведенной электрификацией участка Осиповичи-Жлобин необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности, а именно:

– не подниматься на крыши вагонов и размещенные на них грузы, так как на расстоянии менее 2 м происходит пробой электрической дугой воздушного пространства и человек поражается электрическим током;

– не приближаться ближе 8 м и не дотрагиваться до оборванных проводов контактной сети и свисающих с них предметов;

– следить, чтобы находящиеся в руках предметы не приблизились к проводам контактной сети ближе 2 м, особенно в сырую погоду;

– не набрасывать на провода и опоры контактной сети посторонние предметы (проволоку, ветки деревьев и т.п.);

– не касаться ходовых частей (колес, тележек) подвижного состава.

Помните:

– для перехода через пути необходимо пользоваться только переездами, путепроводами и пешеходными переходами (места для перехода обозначены указателем с надписью «Переход»);

– находиться на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно! Родители и преподаватели школ и других учебных заведений!

Обратите особое внимание на разъяснение несовершеннолетним недопустимости нахождения на железнодорожных путях в наушниках и ведения переговоров с использованием средств сотовой связи.

Несоблюдение указанных простых правил создает угрозу жизни, нарушает движение поездов и влечет за собой наложение штрафа.

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