Правила безопасного сжигания мусора напоминают спасатели

По информации МЧС, в 2020 году в Могилёвской области произошло 447 пожаров сухой растительности на площади более 226 га, 92 лесных пожара на площади более 463 га. Погибли два человека (в Бобруйске и Могилевском районе), четверо были травмированы. Уничтожено два дачных строения, девять хозяйственных построек, повреждено два жилых дома и шесть хозяйственных построек.

- Чтобы не оказаться в числе погорельцев, жечь мусор нужно безопасно, - напоминают в МЧС. - Для этого необходимы следующие условия: безветренная погода, постоянный неотлучный контроль за процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения остатки тлеющих материалов должны быть потушены до последней искры.