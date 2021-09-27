В садоводческом товариществе «Мичуринец» произошел пожар

23 сентября 2021 в 20.10 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в СТ «Мичуринец» в поселке Данилов Мост Воротынского сельского Совета Бобруйского района. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем, создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице. Дом дачный. Хозяйка 1949 года рождения, пенсионерка, проживает в Бобруйске. В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие и имущество внутри дома. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов).

Чтобы печь подготовить к началу отопительного сезона необхоимо:

- УСТАНОВИТЕ металлический предтопочный лист. Подойдет также плиточная или цементная основа. Помните, что участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде топлива, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается.

- ПРОЧИСТИЕ дымоход. Несвоевременная очистка дымохода приводит к большому скоплению сажи, что влечет за собой уменьшение тяги и является одной из причин пожаров. Помните, что дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год.

- ПОБЕЛИТЕ печь, чтобы выявить трещины. Кстати, беление несет не столько эстетическую функцию, сколько практическую, ведь при малейшем выходе дыма – место трещины сразу становится заметным. Помните, что печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Запомните, зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.