Пожар в переулке Ленина: погиб мужчина

Днем 19 февраля бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на переулке Ленина. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. Как рассказала 83-летняя хозяйка дома накануне пожара, протопив печь, она отправилась по делам. Возвращаясь домой, подходя к домовладению, увидела дым, выходивший из-под крыши. Попросила соседей вызвать спасателей, а сама побежала в дом. При самостоятельном тушении пожара пенсионерка получила отравление продуктами горения, резаные раны обеих кистей и бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована в учреждение здравоохранения «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона». Женщине оказана необходимая помощь и она отпущена домой. Работниками МЧС под прогоревшим полом обнаружен погибший мужчина, предположительно знакомый хозяйки 1977 года рождения. Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара повреждено имущество в доме. Причина произошедшего устанавливается. Специалисты не исключают, что к возникновению пожара может быть причастна не затушенная сигарета.