Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери

По всей стране 11-17 октября пройдут разноплановые мероприятия Недели матери. Об основных корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

С сегодняшнего дня в городах, областных центрах стартуют торжественные приемы, на которых многодетных жительниц награждают орденом Матери. Всех мам будут чествовать в трудовых коллективах, где пройдут праздничные мероприятия, концерты и акции. В том числе запланированы ведомственные республиканские акции, прямые телефонные линии органов исполнительной власти по вопросам господдержки семей с детьми, круглые столы, пресс-конференции по вопросам формирования здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья, бесплатное правовое консультирование для многодетных матерей и воспитывающих детей-инвалидов, возможность приобрести почтовые карточки и бесплатно отправить поздравление мамам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам по Беларуси, проведение занятий по безопасности для молодых мам, тематические посадки памятных аллей и молебен во всех храмах страны во здравие матерей.