Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем народного единства

От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с Днем народного единства!

В любом государстве и у любого народа есть знаменательные даты, которые вызывают у сограждан общее чувство национального единения. Есть такая дата и в истории Беларуси. 17 сентября 1939 года Красная Армия начала знаменитый освободительный поход на западные земли Белоруссии и Украины, в результате которого нашей стране были возвращены ее западные регионы. День народного единства – символ гордости за наших предков и несгибаемости нации, напоминание каждому белорусу о том, что судьба всей страны и малой родины напрямую зависит от него лично.

История помнит множество примеров такой непобедимой сплоченности. Единство и патриотизм были для белорусского народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития.

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Искренне благодарю вас, дорогие бобруйчане, за весомый вклад, который вы вносите в развитие нашего города и всей страны. Вместе мы целеустремленно и уверенно воплощаем в реальность мечту многих поколений – строим процветающую и суверенную Беларусь!

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, добра и благополучия! Счастья вашим семьям и мира нашему общему дому – Республике Беларусь!