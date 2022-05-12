Появились интерактивные карты свободных мест в детсадах по всей Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Информация о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования шести областей и Минска располагается на главной странице сайта Минобразования. "Министром образования было дано поручение визуализировать полную и достоверную информацию о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования, - рассказала инспектор управления дошкольного образования Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Вера Грибковская. - Первым это поручение выполнил Минск - создал интерактивную карту, где клик на любое учреждение дошкольного образования позволяет ознакомиться с информацией о наличии или отсутствии свободных мест в этом учреждении. При этом если свободные места в саду есть, ресурс дает возможность узнать, в каких возрастных группах. Пока на сайтах Брестского, Гомельского и Гродненского облисполкомов содержатся ссылки на интерактивные карты, которые размещены на сайтах их районов. По Минской области такая информация размещена в тестовом режиме".

Единые интерактивные карты всех областей Беларуси по столичному образцу будут полностью готовы к 1 июня. Информация в них будет обновляться 5-го числа каждого месяца. "Ссылки на интерактивные карты до 17 мая будут размещены во всех службах, которые непосредственно работают с гражданами. Когда человек, к примеру, придет в службу "одно окно" и захочет встать на учет или получить направление в какой-либо из детских садов своего региона, у специалиста будет возможность найти желаемое учреждение дошкольного образования и посмотреть, есть там свободные места или нет", - заключила инспектор.