Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску
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Автор текста: Виктор Чабан
Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» опубликовал эксклюзивные снимки нового автомобиля скорой медицинской помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску.
Ранее мы сообщали, что Банк развития Республики Беларусь подарил Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи 2 автомобиля«Купава» производства ОАО «Минский автомобильный завод».
Виктор ЧАБАН.
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