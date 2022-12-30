Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску

Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» опубликовал эксклюзивные снимки нового автомобиля скорой медицинской помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску.

Ранее мы сообщали, что Банк развития Республики Беларусь подарил Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи 2 автомобиля«Купава» производства ОАО «Минский автомобильный завод».

Виктор ЧАБАН.