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Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску

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Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску

Telegram-канал «Говорит и показывает Бобруйск» опубликовал эксклюзивные снимки нового автомобиля скорой медицинской помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску.

Ранее мы сообщали, что Банк развития Республики Беларусь подарил Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи 2 автомобиля«Купава» производства ОАО «Минский автомобильный завод».

Виктор ЧАБАН.

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