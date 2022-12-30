Банк развития подарит Бобруйску 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Один уже в пути

В рамках поручения Совета Министров ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выделил спонсорские средства на приобретение белорусских автомобилей скорой медицинской помощи производства ОАО «Минский автомобильный завод» для учреждений здравоохранения страны (всего 22 машины).

– Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи получит 2 автомобиля «Купава», – рассказала Татьяна Голубева, главный врач учреждения здравоохранения.

Уже сегодня в Бобруйск приедет одна машина отечественного производства. Как сообщила Татьяна Федоровна, поставка второго автомобиля ожидается до 1 марта 2023 года.

Для справки. Автомобиль скорой медицинской помощи «Купава» предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской бригады), транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Его салон оснащен приемным устройством с тележкой-каталкой, системой кислородной разводки, шкафом для кислородных баллонов, также есть три кресла, два из них поворотные и др.

Виктор ЧАБАН.