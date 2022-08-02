Поворот с Лынькова на 20-ю школу обновляют

Этот сезон богат на дорожные обновления. Самые загруженные магистрали города в нынешнем году прошли масштабный апгрейд. Среди прочих было обновлено асфальтовое покрытие на улице Лынькова. Однако читатель и водитель Евгений Юрьевич обеспокоен, что поворот с улицы в сторону школы №20 остался в ужасном состоянии: «Здесь дворовую территорию забросали кирпичными осколками. Водители рассчитывали на скорый ремонт этого участка, а его все нет и нет». Этот вопрос мы адресовали первому заместителю генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» – главному инженеру Эдуарду Мяснику. Вот его ответ: «Я знаю, о чем идет речь. Ремонт будет в августе-сентябре, он запланирован. Скорее всего, будут трудиться рабочие из Могилева, подходит к концу конкурс на право обновлять этот участок».



P.S. Уже 2 августа мы узнали, что дорожная техника и рабочие приступили к ремонту этого участка дороги.