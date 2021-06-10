Посторонних – не впускать, с «банкирами» – не говорить. Защитите себя и пожилых родственников

Редкий пенсионер сейчас не пользуется гаджетами. И хоть современные технологии значительно упрощают жизнь, но и могут ее усложнить, если не соблюдать некоторые правила.

О том, какие криминальные опасности чаще всего поджидают пожилых людей, поговорим с начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома полковником милиции Дмитрием Парковым.

Звонок из банка

- С прошлого года отмечается рост потерпевших среди пожилых граждан - порядка 30%. В основном этот рост происходит за счет краж и хищений путем использования компьютерной техники, которых зарегистрировано уже порядка 200. В связи с этим недавно у нас прошел комплекс мероприятий по предупреждению таких преступлений. Участковые инспектора милиции проводили беседы, распространяли разработанные управлением по противодействию киберпреступлениям листовки с правилами безопасности, - рассказывает Дмитрий Парков.

Все преступления похожи одно на другое – на вайбер звонит якобы представитель банка и всеми способами выведывает данные банковской карты и похищает деньги, как правило, опустошая счет подчистую.

В конце прошлого года более семи тысяч евро лишилась пенсионерка в Бобруйске после телефонного разговора с псевдо-сотрудником банка. С незнакомого номера с иностранным кодом 63-летней женщине позвонил мужчина и сообщил, что с ее банковского счета пытались похитить деньги. Но к счастью банк предотвратил хищение, переведя деньги на страховой счет. Убедив пенсионерку предоставить реквизиты банковской карты и назвать код, пришедший на мобильный, злоумышленник еще и выманил у женщины реквизиты второй валютной карты, на счету которой лежали деньги от продажи квартиры. Таким образом, с двух карт бобруйчанки пропали более 7,2 тысяч евро.

После похожих звонков два бобруйских пенсионера лишились 820 и более 1,5 тысячи рублей. А у могилевчанки пропали свыше 26 тысяч рублей.

Как правило, отмечают правоохранители, абоненты-мошенники находятся за рубежом и найти их крайне проблематично...

Пьющие родственники

Озабочены правоохранители и более тяжкими преступлениями в отношении пожилых в семейно-бытовой сфере – убийств и тяжких телесных повреждений. И это, прежде всего, касается тех, кто проживает с родственниками, злоупотребляющими спиртными напитками.

- Мы принимаем меры, чтобы изолировать таких граждан в лечебно-трудовые профилактории, а если человек работает, то ограничить его в дееспособности, чтобы зарплату могли получать родственники, - говорит Дмитрий Парков. - Контролируем и ранее судимых родственником пенсионеров, которые с ними проживают: вызываем про профилактические беседы, проводим индивидуальную работу.

Как отмечает Дмитрий Парков, не должны оставаться в стороне и соседи пожилых людей. Если в соседнем доме случаются скандалы и рукоприкладство, не стоит это утаивать от правоохранителей. Тем более, что даже если потерпевший будет это скрывать и не заявлять в милицию, у органов внутренних дел есть основания самим вынести ходатайство в прокуратуру для превентивных мер.

В апреле в Кировском районе произошла трагедия - ранее судимая за убийство матери 31-летняя женщина во время ссоры убила своего 74-летнего отца. Пьяная сельчанка нанесла отцу множественные травмы, избивая руками, топором и всем, что попадалось под руку. Пенсионер скончался на месте.

На почве алкоголя произошло и еще одно убийство в Кировском районе: 70-летнего пенсионера убил квартирант, с которым он распивал спиртное.

Сантехника вызывали?

Мошенничеств в отношении пожилых сейчас регистрируется гораздо меньше, с начала года только пять фактов. Однако быть осторожными, пуская в дом незнакомых людей, все равно нужно.

Как отмечают в отделе охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД г. Могилева, пользуясь доверчивостью, злоумышленники, могут представляться работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб, чтобы, введя людей в заблуждение, украсть деньги.

- Прежде чем открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Не стесняйтесь – это совершенно нормально! Социальный работник не может прийти к вам без постановки вас на учет в организации социального обслуживания и заключенного с вами договора о предоставлении социальных услуг. Поэтому открывать дверь каждому, кто назвался социальным работником, не нужно, - отмечают в отделе охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД.

Правоохранители советуют не впускать в квартиру посторонних, сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭС, если вы их не вызывали. Прежде чем купить любую технику или препараты, особенно дорогостоящие, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками. Всегда, когда к вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким.

Что могут сделать дети для пожилых родителей?

Объясните, что на все звонки из банка надо отвечать, что требуется посоветоваться с родственниками. Если родители живут с вами, пусть передают вам телефон для продолжения разговора.

Оплачивайте самостоятельно счета с карты родителей, если не уверены, что они могут это сделать безопасно.

Чтобы пользоваться интернетом безопасно, правоохранители рекомендуют соблюдать базовые правила: