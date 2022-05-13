Последствия разгула стихии в Бобруйске и республике

По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 31 м/с) пострадали 16 населенных пунктов в Брестской (1), Гомельской (2), Гродненской (3), Минской (7), Могилевской (3) областях и Минск. Повреждены кровли 9 жилых домов, 2 объектов соцкультбыта, 4 производственных и 24 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 57 падений деревьев, повреждены 18 автомобилей. В результате падения деревьев погибли 2 человека (в Минске и Солигорске), двое травмированы (в Солигорске и в Жлобинском р-не Гомельской обл.). По той же причине на ж/д пути произошла задержка в движении 2 пассажирских поездов в Могилевской области, была остановка железнодорожного транспорта (задержка движения поездов до 1,5 часа) на 3 участках дорог в Кличевском, Быховском и Климовичском районах.

Из-за прохождения сильного ветра с порывами до 31 м/с в Могилевской области повреждены кровли 3 сельскохозяйственных объектов в Бобруйском районе, пострадали 16 объектов сельхозназначения в Климовичском.

Подразделения МЧС совершили 53 выезда на уборку упавших деревьев, из-за которых повреждено 3 легковых автомобиля (Бобруйск, Горецкий и Чаусский районы). Пострадавших нет.

В 15.30 поступило сообщение о падении деревьев на рабочих на ул. Воскресенской в Солигорске. Двое пострадавших были извлечены до прибытия спасателей. Как стало известно, порывами ветра повалило четыре дерева на автомобиль, в результате чего рабочие оказали прижаты. Работники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Один из мужчин скончался в учреждении здравоохранения.

В Дзержинском районе в поселке Энергетиков на ул. О. Кошевого сорвало утеплитель со стены многоквартирного жилого дома на площади около 30 кв. м. Погибших, пострадавших нет.

По информации на 19.00 вследствие прохождения по Гомельской области сильного ветра с порывами до 24 м/с на ее территории зафиксированы случаи отключения электроэнергии, падения деревьев и травмирования людей. По данным РУП «Гомельэнерго», оказались обесточены 16 линий электропередач.

Работники МЧС и других организаций проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Нашему корреспонденту удалось снять пробку на Славгородском шоссе. Две сосны и береза перегородили проезжую часть с обеих сторон. До приезда МЧС водители и пассажиры начали самостоятельно рубить преграду топорами и бензопилой.

По состоянию на 20.00 из-за порывов сильного ветра на территории Витебской области в Витебске зафиксировано падение 2 деревьев, в результате чего пострадали 5 легковых автомобилей. В Витебском районе дерево упало на линию электропередач, идущую к частному жилому дому. Никто не пострадал. Работники МЧС и иных специальных служб проводили работы по уборке упавших деревьев.

Коммунальные службы и сотрудники МЧС Бобруйска оперативно устраняют последствия разгула стихии. Основная работа – уборка ветвей среднего и крупных размеров.

Генеральный директор «Бобруйскжилкомхоза» Александр Шостак прокомментировал работу подчиненных, многие из которых трудились и в нерабочее время:

– Сразу после грозы сотрудники предприятия оперативно убрали деревья, упавшие на проезжую часть. Нам помогали работники КУДП «Теплоэнергетика». Сегодня работы по уборке продолжаются.

Все распиленные деревья будут отправлены на дрова.

Фото Виктора Чабана, Анастасии Кастрицы, Елизаветы Николайчик, Виктории Дейко