Последний звонок: средняя школа №31 (дополнено)

Последние звонки сегодня звучат в школах по всей стране. Средняя школа №31 Бобруйска не стала исключением. Здесь торжественно и с особой подачей провели последний звонок.

На торжественной линейке присутствовали почетные гости: начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь полковник юстиции Константин ВАСИЛЕВСКИЙ, а также ведущий инспектор по организационно-кадровой работе Андрей Берёзкин.

Директор государственного учреждения образования «Средняя школа №31 г. Бобруйска» Татьяна ТИХОНОВСКАЯ поздравила выпускников с окончанием 2020/2021 учебного года, сказала напутственную речь и высказала пожелания:

- Я всех вас поздравляю с окончанием очередного учебного года, который стал завершающим годом школьной поры. Так много прожито и пережито за эти 11 лет. Они стремительно убежали и пролетели. Впереди начинается новый этап жизни. Последний школьный звонок - это всегда очень яркое, интересное и памятное событие. В этом году он особенный: вам посчастливилось быть участниками республиканского "Последнего звонка" , который проходил накануне. Такое право и возможность представились нашему городу впервые. Теперь, ребята, вам чаще придется самостоятельно принимать решения и все теперь в ваших руках. От того, насколько вы правильно будете принимать решения, от того, насколько вы будете следовать советам родителей, от того, насколько вы будете целеустремленными, трудолюбивыми, от вашего достойного поведения зависит ваш путь. Я желаю, чтобы он стал самым правильным, достойный, самым интересным. Верьте в себя, свои силы, мечтайте и тогда задуманное обязательно сбудется! Я желаю, чтобы каждый из вас был по-настоящему счастлив. От вашего счастья зависит настроение ваших родителей. Желаю вам успешной сдачи экзаменов, легких билетов, простых ответов. Успешного вам старта и с праздником!

- Дорогие выпускники! За все это время благодаря кропотливому труду ваших преподавателей, их профессионализму, поддержке ваших родителей, благодаря вашей целеустремленности и знаниям, вы получили тот фундамент, который станет основой дальнейшей жизни. За время обучения в школе каждый из вас завел множество новых знакомств и друзей, которые в дальнейшем будут сопровождать вас в жизни. Очень приятно, что на протяжении последних двух лет мы работаем вместе, учимся, достигаем поставленных целей и получаем знания, — сказал начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь полковник юстиции Константин Василевский. - Наша совместная работа многим из вас помогла определиться в избрании будущей профессии. Я благодарю вас за совместную работу, за общение. Желаю хорошо закончить завершающий этап вашего обучения в школе, успешной сдачи государственных экзаменов, централизованного тестирования и поступить в те учреждения образования, в которые вы захотите. И найти достойное место во взрослой жизни.

Выпускные экзамены в школах республики пройдут с 1 по 9 июня, а 10 июня состоятся выпускные вечера.