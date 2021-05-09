После окончания праздничного салюта будет организован отвоз пассажиров автобусами и троллейбусами

После окончания праздничного салюта от ос.тановочного пункта «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о. п. «Дом связи».
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