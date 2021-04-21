Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 8-11 мая

Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков будет разрешено 8-11 мая. Об этом сообщил журналистам начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси Василий Шабловский.

Въезд белорусов без пропусков на Радуницу и предшествующие этому празднику дни, по согласованию с областными властями и райисполкомами, будет действовать с 8 по 11 мая.

Каждый посетитель обязательно должен иметь при себе удостоверяющий личность документ, а также документы на транспортное средство. Василий Шабловский пояснил, что пребывание в этих местах будет ограничено по времени. Въезд разрешен с 9.00 до 17.00.

По традиции на Радуницу принято наводить порядок и благоустраивать места захоронения. "При этом необходимо соблюдать элементарные правила защиты: использовать марлевые повязки и перчатки. Мыть руки и лицо надо только привезенной с собой водой. Важно перед возвращением домой вытряхнуть одежду. После уборки могил образовавшийся мусор необходимо складировать в специально оборудованных местах", - напомнил Василий Шабловский.

Строго запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. "Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, а на территории радиоактивного загрязнения он способен нанести значительный ущерб как окружающей среде, так и здоровью граждан", - напомнили в администрации.

В другие дни для въезда на эти территории необходимо получить пропуск. На территориях зон эвакуации (отчуждения) и отселения действует особый правовой режим для предотвращения несанкционированного проникновения на них граждан и транспортных средств, неконтролируемого вывоза грузов, пресечения фактов браконьерства, сбора даров леса.

Также Василий Шабловский остановился на ситуации в пожароопасный период. В Гомельской области территории зоны эвакуации и зоны первоочередного и последующего отселения составляют 370 тыс. га. Землепользователями этих зон являются спецлесхозы и лесхозы Гомельского областного лесохозяйственного объединения, а также Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Они проводят комплекс мероприятий по противопожарной защите. На этих территориях в 2020 году произошло 9 возгораний. Часть из них связана со сжиганием порубочных остатков в нарушение существующего регламента. Вместе с тем Василий Шабловский отметил, что количество возгораний, как и последствия от них - минимальны.