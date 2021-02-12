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Порядок освобождения от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, вынесен на общественное обсуждение

mogilevnews 74 0

Порядок освобождения от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, вынесен на общественное обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Порядок освобождения от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, можно обсудить на Правовом форуме. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.

Документом предусмотрено внесение изменений в указы:
от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере»;
от 23 июля 2015 г. № 340 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней».

Предметом правового регулирования обсуждаемого нормативного правового акта является установление единого правового механизма освобождения субъектов хозяйствования, а также граждан, действия которых не были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде, от возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 февраля по 21 февраля 2021 года включительно на электронный адрес: control@minpriroda.gov.by.

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